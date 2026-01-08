【ラスベガス（米ネバダ州）＝木瀬武】７日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比４６６・００ドル安の４万８９９６・０８ドルとなった。前日の取引で初の５万ドル台を目前にしていたが、４営業日ぶりに値下がりした。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は３７・１１ポイント高の２万３５８４・２８となり、３営業日連続で上昇した。