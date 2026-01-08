アメリカにより、大統領が拘束されたベネズエラでは不安定な情勢が続いています。ベネズエラの首都カラカスで5日に行われたロドリゲス暫定大統領の宣誓式典では、取材中の記者14人が拘束されました。そのうち13人は海外メディアの関係者で、全員が正式な聴取や手続きを受けることなく釈放され、1人は国外追放されたということです。こうした中、隣国コロンビアにあるベネズエラ領事館では6日、多くの人が母国への帰国を延期するた