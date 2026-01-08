◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)各校のエースがそろう“花の2区”では、東京農業大学の前田和摩選手と順天堂大学の吉岡大翔選手の3年エースたちが力走をみせました。前田選手は当時1年生の第100回箱根予選会で大活躍。日本選手トップで走り、チームの10大会ぶりの本選出場に貢献しました。しかし、ケガで出走しなかった前回の予選会では、10位の順天堂大学にわずか1秒差の11位。2大会連続出場は叶いません