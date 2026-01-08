徳井義実（チュートリアル）と桃月なしこがダブル主演するドラマ『令和に官能小説作ってます』（テレビ大阪／毎週水曜24時）の第1話が7日に放送され、桃月演じる主人公が官能小説の世界に圧倒される姿が描かれると、ネット上にも「スゴく文学的」「セリフが肉々しいww」などの反響が寄せられた。【写真】桃月なしこ、かわいい男装コスにリクスー姿も！ “美麗ショット”まとめ本作は、官能小説界のトップを走るフランス書院で