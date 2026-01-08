親の口癖に、反発した経験はありませんか？ 特に「女の子らしく」といったジェンダー観を含む言葉は、思春期には反発の種になりがちです。しかし、その言葉が、社会に出て初めて意味を持つ事もあります。今回は友人の体験談をご紹介します。 時代錯誤な母の言葉 「女の子は愛嬌よ。いつもニコニコしてなさい」学生時代、母のこの言葉が死ぬほど嫌いでした。 「なんで女だけが？」と、性別役割を押し付けられているよう