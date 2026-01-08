休場明けの横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝が７日、大相撲初場所（１１日初日、東京・両国国技館）の出場を明言した。この日は千葉・松戸市にある佐渡ケ嶽部屋へ出稽古。先場所千秋楽を左肩鎖関節脱臼で休場した影響が残り、大関・琴桜（２８）＝佐渡ケ嶽＝と７勝１０敗。得意の左おっつけは本来の威力がまだなく、最後は５連勝で締めたが、初日へ不安を残した。相撲を取る本格的な稽古は終了し、今後は基礎運動などで調整する