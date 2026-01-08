西武の育成ドラフト１位・新井唯斗内野手（１８）＝八王子＝が７日、埼玉・所沢市の「若獅子寮」に入寮した。チームには八王子の先輩、羽田慎之介投手が在籍。「八王子の寮の思い出話をしてみたい」と対面を心待ちにする。高校の文化祭では「ＲＡＤＷＩＭＰＳ」の「正解」のピアノ弾き語りを披露しようと試みるなど、高校生活では「青春しました。野球がほとんどなんですけど、文化祭とか体育祭はいい思い出です」と笑顔がは