長年の友人関係であっても、相手の一方的な「嫉妬心」で亀裂が入ることがある。東京都の40代男性（年収800万円）は、かつての友人が見せたあまりに醜いマウンティングを振り返った。「彼は事あるごとに今住んでいるマンションの家賃を周囲に自慢し、自分の年収は4桁万円だとか、家具家電も高いものしか使わないだとか、そういうことを言う癖があった」それでも実害がなかったため、当時は「感じ悪いな」と思う程度で聞き流していた