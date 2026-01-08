太宰府天満宮で7日夜、新しい年の無病息災を願う「鬼すべ」が行なわれました。「鬼すべ」は年の初めに福を招く神事で、約600人の氏子が参加しました。災いを象徴する鬼が隠れた「鬼すべ堂」のそばに火が放たれると、「すべ手」と呼ばれる氏子たちが一斉に唐団扇（とううちわ）で中に煙を送り、鬼をいぶし出そうとします。一方、鬼を守る側の氏子たち「鬼警固（おにけいご）」は、煙を外に出そうと壁をたたき破ります。約30分後、鬼