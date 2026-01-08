日本の「MATCHA」が世界で爆発的なブームになっています。ティー文化の本場である京都・宇治の日本茶専門店では開店前から、数万円クラスの高級な抹茶を買い求める外国人観光客がずらっと並ぶとか。【写真】この記事の写真を見る（2枚）海外では抹茶が通常価格の何倍もの高値で転売されていると、ルーのイヤーにも聞こえてきます。前代未聞の需要の拡大に産地では抹茶の製造が追いつかず品薄状態。まるで争奪戦のような騒ぎに