上空から捉えた画像が公開防衛省・統合幕僚監部は2025年1月5日、先月末にロシア海軍のヴィシニャ級情報収集艦が久米島（沖縄県）の接続水域内を航行したと発表し、自衛隊が撮影した画像を公開しました。【画像】これが自衛隊が上空から撮影した「怪しいロシア軍艦」です今回確認されたヴィシニャ級情報収集艦の艦番号は「535」で、ロシア海軍太平洋艦隊に配備されている「カレリヤ」とみられます。同艦は2025年12月28日午前6