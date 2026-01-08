品川プリンスホテルは、冬のアフタヌーンティースイーツコース「Strawberry Mode〜甘美をまとうモードな午後〜」を1月15日から2月28日まで提供する。グランデセールは、フロマージュブランのムースに旬のいちごを飾った「いちごのヴァシュラン仕立て」、いちごのムースを飾った「いちごのショートケーキパフェ」、いちごに見立てたアイスを飾った「いちごのミルフィーユ」から1品を選べる。ドリンクは、いちごの果肉を加えた「スト