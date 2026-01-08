山田哲人の新人時代を知る松井優典氏が熱い檄を飛ばした(C)産経新聞社ヤクルトの山田哲人がプロ16年目のシーズンを迎える。池山隆寛監督のもとで生まれ変わろうとするチームで、通算311本塁打を記録してきた男も勝負の年を迎えることになる。 【関連記事】「ヤクルトがどうして強くなったか」――“関根−野村”の流れを知る池山隆寛監督は「一番わかっている」燕の元名参謀が込めた期待5年間務めたキャプテンの座からは退く