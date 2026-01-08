きょう・８日（木）は前線を伴った低気圧が発達しながらオホーツク海へと進み、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となる見込みです。北日本と、北陸から山陰にかけての日本海側は、断続的に雪が降るでしょう。日中は局地的に雪の降り方が強まったり、風が強く吹いて、ふぶく所もありそうです。一方、太平洋側の地域は、朝から晴れる所が多く、天気の大きな崩れは起こりにくいでしょう。日中の最高気温は、日本海側を中心にきのう