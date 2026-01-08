プロ野球・巨人にドラフト2位指名された早稲田大学の田和廉投手が7日、川崎市にある読売ジャイアンツ寮に入りました。「いよいよプロ生活が始まるんだなという実感であふれている感じです」とにこやかな笑顔で語った田和投手。「練習のモチベーションが高いのを維持することができる環境だと思うので、やればやるだけ身になる環境。あとは自分次第ということで、この環境を生かしていきたいなと思います」と続けました。入寮にあた