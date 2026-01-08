お盆シーズンに車で楽しい家族旅行。【プレイリスト】音声で聞く体験談すると、後ろから来たトラックが自分たちの前で止まり、ドライバーが降りてきて......何が起こった！？＜Nさんからのおたより＞50年ほど前の話です。自営業の我が家は、夏の盆休みによく旅行に行きました。いつも、仕事終わりの夜中に車で出発するパターンです。その時も確か山陰方面（三朝温泉か、そちら方面）だったと思います。途中、道に迷った父が、山崎