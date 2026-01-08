ルビオ米国務長官（AP＝共同）【ワシントン共同】ルビオ米国務長官は7日、ベネズエラの国家再建に向けた計画について、国の安定化、復興、政権移行の3段階となると説明した。「ベネズエラが混乱に陥ることを望んでいない」と述べ、安定化を最優先する姿勢を示した。議会内で記者団に答えた。第1段階の国の安定化に向け、米国が制裁対象としているベネズエラ産原油を活用すると指摘。売却した代金を「腐敗のためではなく、ベネ