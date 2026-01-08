米専門局「ＭＬＢネットワーク」が７日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）に焦点を当てた「ＳｈｏｈｅｉＤａｙ（翔平の日）」の放送を開始した。１日全てが大谷に関連する特別編成となる予定。背番号「１７」に合わせて１月７日の放送となった。米大リーグ公式サイトは日本時間８日、昨季大谷が放った５５本塁打の瞬間を４０秒にまとめた特別動画を公式ＳＮＳで公開。「２０２５年にはまたも異次元のパフォーマンスを披露し