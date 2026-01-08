福岡国際空港と日本航空によりますと7日夜、福岡空港で、午後9時10分発の羽田行き日本航空332便が離陸のため滑走路へ移動中、カーブを曲がりきれず前輪が誘導路灯に接触しました。点検のため駐機場に機体を戻そうとしましたが、駐機場に空きがなかったため、誘導路で立ち往生する形となりました。機体は午後11時ごろ駐機場に戻り、運航を取りやめたということです。乗客288人にケガはありませんでした。このトラブルで誘導路