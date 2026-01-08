広島の新人９選手（支配下７人、育成２人）が７日、広島県廿日市市の大野寮に入寮した。ドラフト３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝は「かわいくて好き」と語るパンダのぬいぐるみを１２体も持ち込み、自室を白黒に染め上げた。ＮＰＢで最も身長の低い１６３センチの小兵だが“ジャイアント”な野望を胸に新生活をスタートさせた。ベッドの上はあっという間にパンダで埋め尽くされた。自室に運び込まれた段ボールから次から次