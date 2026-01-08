九州でも開発が進んだ大規模太陽光発電所（メガソーラー）への規制が強化される。自然環境や景観の保護と、再生可能エネルギーの活用を両立させたい。政府が昨年12月に決定したメガソーラーの規制強化策は約20項目に及ぶ。太陽光で発電した電気を固定価格や市場より高い価格で買い取る支援制度は、2027年度以降の新規事業から廃止を検討する。発電事業者による開発行為、環境対策への監視も強める。規制を強化するのは自然