大分県日田市友田の日田中央木材市場で7日、市内7カ所の原木市場の先頭を切って初競りがあった。市内外の製材業や輸出業、バイオマス発電業などの約100人がスギ、ヒノキの原木を次々と競り落としていった。この日の取扱量は6300立方メートル（前年比3千立方メートル減）で、総売り上げは9447万8千円（同4316万2千円減）。1立方メートル当たりの平均落札価格は、1万4885円（同85円増）だった。日田中央木材市場の諌本憲司社長