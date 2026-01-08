2〜9歳が対象のキッズバイクレースが2月23日、福岡県東峰村福井の「山村文化交流の郷いぶき館」で開かれる。JR日田彦山線のバス高速輸送システム（BRT）「ひこぼしライン」の利用促進を目指す、村と添田町、県でつくる日田彦山線沿線地域振興事業実行委員会の主催。参加者を募集している。キッズバイクとは、ペダルがなく足で地面を蹴って進む二輪車。レースは初心者対象の「ひよこカップ」と、誰でも参加可能な「1DAY」がある