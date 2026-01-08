熊本県荒尾市は5日、荒尾競馬場跡地「あらお海陽スマートタウン」の中核施設として建設中の道の駅「ウェルネスあらお」に出店するテナント5店が全て決まったと発表した。ラーメンの人気店や焼き肉店、健康志向のカフェなど、多彩な構成になった。6月5日にグランドオープンする日程も確定した。物産直売所への出荷申し込みは、昨年12月末現在で目標を上回る219人に上っている。道の駅のうち、飲食店や直売所が入る地域交流施設