長崎県雲仙市千々石町の橘神社で7日、1年間の無病息災を願って食べる七草がゆの振る舞いがあった。橘昌樹宮司（58）が七草（セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ）をはらい清め、まな板の上で刻む神事を執り行った。300食分が準備され、巫女（みこ）から受け取った参拝客は境内で取れた厄よけの梅干しを添えて味わった。同市愛野町の会社員、武田唯花さん（26）は「今年も健康で楽しく過ごせる