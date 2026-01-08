1991年6月3日の雲仙・普賢岳大火砕流で犠牲となったフランスの火山研究者モーリス・クラフトさん＝当時（45）＝と妻のカティア・クラフトさん＝同（49）＝を紹介する特別展「火山と共に生きたふたり」が、長崎県島原市平成町の雲仙岳災害記念館で開かれている。12日まで。入場無料。クラフト夫妻は火山撮影のパイオニアとして知られ、噴火活動を始めた火山をいち早く訪ねては間近で赤熱の溶岩流を写真や映像に収めた。その数は