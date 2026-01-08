佐賀県は7日、昨年末の1週間（12月22〜28日）に県内24の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数が957人（前週比427人減）だったと発表した。県によると減少に転じたのは13週ぶりで、学校が冬休みに入ったことで感染が抑えられた可能性がある。流行発生警報は継続する。1医療機関当たりの感染者数は39・8人。新型コロナウイルスの感染者数は7人（同1人減）。県内12の定点医療機関から報告された伝染性紅斑（リンゴ