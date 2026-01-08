全国都道府県対抗駅伝競走大会に出場する佐賀県代表選手の壮行会が5日、県庁であった。選手たちは「感謝を全力の走りに変え、期待に応える」と健闘を誓った。中学生から大学生・社会人まで、世代を超えてたすきをつなぐ大会。今年は女子が11日に京都府で、男子は18日に広島県で開催される。昨年は女子が29位、男子は6位だった。壮行会では、筑波大4年の小松夕夏選手と鳥栖工業高2年の辻竜乃介選手が「どんな時も仲間を信じ、最