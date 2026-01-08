福岡県飯塚市の東町と本町の商店街で商売繁盛と家内安全を願う恒例のえびす祭りが9、10日に開催される。祭りは両商店街が企画。飯塚がかつて長崎街道の宿場町として栄えていた時に、近くに「恵比須石」がまつられていたことにちなんで始まった。東町商店街の「東町新春えびす祭」は9日正午から、本町商店街の「本町十日恵比須祭り」は10日正午から。いずれも曩祖（のうそ）八幡宮（同市宮町）の神職による神事の後、熊手など