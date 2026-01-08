4月7日告示、同12日投開票の佐賀県吉野ケ里町長選に、新人で町議の生島信一郎氏（42）が7日、無所属で立候補すると表明した。同町長選には3選を目指す現職の伊東健吾氏（78）が立候補を表明。他にも出馬の動きがある。県庁で記者会見した生島氏は「スピード感を持って施策が実現できるかじ取り役を担いたい」と述べ、県一子育てしやすい環境づくりや、町民の方を向いた行政を施策に挙げた。町の第三者委員会が自殺した元課長