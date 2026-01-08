有田焼の老舗窯元「深川製磁」で7日、創業以来続く仕事始めの神事「車卸しの儀」が行われ、商売繁盛や伝統工芸としての有田焼の繁栄を祈願した。同社は年末の仕事納め時に、ろくろ（車）を外して神棚に収め、年明けに神棚から卸（おろ）して新たな仕事に臨んでいる。神事は佐賀県有田町幸平にある同社本店内の芸術室で行われ、ろくろ師の深川聰さん（69）が神職を前に、真剣な表情で大型花瓶の制作に取り組んでいた。深川