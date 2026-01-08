夜間照明付きの人工芝グラウンドや更衣室などを備えた「みやき町中央公園」が、同町東尾の町コミュニティーセンターこすもす館そばに完成した。サッカーやラグビー、グラウンドゴルフなど多様なスポーツが楽しめる。岡毅町長は「『女子サッカーのまち宣言』の基幹施設が誕生した。町民にとって健康増進の場、仲間との交流の場、夢を育む場となることを心から願う」と話している。町は2020年に同宣言を発表し、町内の女子サッカ