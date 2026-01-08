6大会ぶりの優勝を目指す女子の東九州龍谷が東京都市大塩尻（長野）を2−0で破り、2戦連続のストレート勝ちで16強入りを決めた。第1セット（S）は主将の藤崎（3年）らを中心に出どころの多い攻めで奪い、28−26ともつれた第2Sも冷静だった。藤崎は「これまでやってきたことは絶対に間違っていない。日本一にこだわりたい」と笑顔で汗を拭った。