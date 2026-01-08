待ち望んだ晴れ舞台で堂々躍動した男子の福岡大大濠が、価値ある15年ぶりの白星をストレートで手にした。15大会ぶり14度目となった「春高バレー」。初戦となった2回戦で小松大谷を破り16強入りを果たして、部員全員の笑みがはじけた。主将でセッターの大久保（3年）は「チーム全員が初めてだったが、意外とみんなしっかりやれた。楽しくやろう、とは最初から話していた。そういう声かけもしていた」と明かす。強烈なスパイカー