異文化理解に取り組む福岡市のNPO法人「ティエンポ・イベロアメリカーノ」のサンティアゴ・エレーラ理事長が21日午後6時半から、同市博多区の福岡アジア都市研究所（博多区役所10階）で講演する。入場無料。参加者を募集中。ティエンポは1997年設立。語学やダンス講座のほか、毎年9月に野外音楽イベント「イスラ・デ・サルサ」を開き、市民に異文化交流の機会を提供している。昨年度は福岡市民文化活動功労賞を受けた。講演