北九州市小倉南区にある国内有数のカルスト台地、平尾台を駆ける「平尾台クロスカントリー2026」が3月15日に開かれる。北九州市などでつくる実行委員会は1月25日まで参加者を募集している。大会は36回目。石灰岩が羊の群れのように連なる「羊群原（ようぐんばる）」を駆け巡る10キロ（高校生以上）▽自然公園「平尾台自然の郷」内を走る3キロ（中学生以上）▽1・6キロ（小学生）−の3コースがある。前回（昨年3月開催）は市内