◇第78回全日本バレーボール高等学校選手権(7日、東京体育館)バレーボールの高校日本一を決める全日本バレーボール高等学校選手権が7日、大会3日目を迎え、女子は2回戦12試合が行われました。6大会ぶりの制覇を狙う東九州龍谷(大分)は都市大塩尻(長野)と対戦。安定した強さを見せ、2-0(25-12、28ー26)で破り、ベスト16へ進出しました。11年連続出場の八王子実践(東京)は10年ぶり出場の新発田商(新潟)に対し、終始主導権を握り、2-0