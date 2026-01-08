「車の運転が好き」 「狭いオフィスより、広い空の下が好き」 「大きい乗り物を、自分の手足のように操ってみたい」……もし1つでも当てはまるなら、あなたは今、最高の天職を見逃しているかもしれません。今回、TOKYO FM＋編集部が潜入したのは、株式会社エコ・グリーンの「ドライバー部門」。TikTokでも「巨大トラック軍団」として話題を集める彼らの現場を取材すると、私たちが抱いていた「トラック運転手」のイメージを覆す、