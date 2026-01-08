NY原油先物2月限（WTI）（終値） 1バレル＝55.99（-1.14-2.00%） ニューヨーク原油の２０２６年２月限は続落。米国とベネズエラ政府は最大５０００万バレルの制裁原油を米国に引き渡すことで合意したことから、米国の属国としてベネズエラが原油の供給元となる可能性が意識された。ベネズエラでは設備投資が不足しているため生産量は限定されているが、米国が資金を投下すれば将来的に増産は可能。ノルウェ