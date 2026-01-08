【経済指標】 【米国】 ＊ADP雇用者数（12月）22:15 結果4.1万人 予想5.0万人前回-2.9万人（-3.2万人から修正）（前月比) ＊ISM非製造業景気指数（12月）00:00 結果54.4 予想52.2前回52.6 ＊米求人件数（11月）00:00 結果714.6万人 予想768.0万人前回744.9万人（767.0万人から修正） ＊耐久財受注（確報値）（10月）00:00 結果-2.2% 予想-2.2%前回-2.2%（前月比) 結果0.1%