巨人の育成４位・河野優作投手（２２）＝愛知学院大＝が７日、スーパーサイヤ人化を誓った。ドラフト指名後、友人から「悟空みたいに強くなれよ」と、アニメ「ドラゴンボール」の主人公・孫悟空のフィギュアを手渡された。「小学生の時は（スーパーサイヤ人に）なれると思っていたんですけれど、なれなかったのでもう一回目指したい」と、アニメ内で戦闘力が上がった形態の本家同様、能力の向上を図る。最速１４８キロの直球と