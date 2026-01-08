西武のドラフト３位・秋山俊外野手（２２）＝中京大＝が７日、埼玉・所沢市の「若獅子寮」に入寮した。「雪が積もっていました」という北海道・登別市の実家から２日かけて移動し、無事入寮。同大でアドバイザーを務め、「守備面を重点的に教えてもらった。打球判断などもたくさん教えていただきました」と感謝する元中日外野手・英智氏から贈られたというグラブを持参し、１年目からの飛躍を誓った。