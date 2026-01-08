舞台はジョージア2025年12月15日、赤坂の個室サウナ店「SAUNATIGER」で火災が発生し、美容室経営者夫妻2名が亡くなった。内側も外側も脱落していたL字形ドアノブは今春に交換されていた。非常用ボタン受信盤は2年前から電源を入れていなかった。杜撰な安全管理に「人災」だという批判も高まる中、警視庁が運営会社の関係先に対して、業務上過失致死容疑で家宅捜索に入った。なんとも痛ましい事件を受けて今、サウナに閉じ込めら