2025年の秋、参院予算委で高市早苗首相（64）に挑んだ立憲民主党の蓮舫議員（58）はこう語りかけた。「随分前に深夜番組でご一緒した時には、こういう立場になると思わなかった」。当時のその「番組」のプロデューサーが今、かつて共演した両者の秘話を明かしてくれた。＊＊＊【レア写真】かわいらしいエプロン姿で料理を…「普通の女性に見えた」という高市早苗氏おっとりした印象昨年11月12日、初の女性宰相と追及自慢の