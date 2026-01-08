ネットで簡単に情報が拾える時代に、わざわざ新聞を読む人は少ないだろう。だが、多忙な藤田晋は、あえて紙の日経新聞にじっくり目を通しているという。その差は、思いがけない場面で現れる。ビジネスパーソンが今の時代に意識すべきこととは？※本稿は、サイバーエージェント代表取締役の藤田晋『勝負眼 「押し引き」を見極める思考と技術』（文藝春秋）の一部を抜粋・編集したものです。たったひと言の相槌で不勉強が露呈してし