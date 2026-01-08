新年、あけましておめでとうございます。2026年がいい年になりますように……という祈りを込めて、おめでたい文字が入った名字や、干支の文字が入った名字について調べてみました。あなたの身の回りの人の名前も入っているかも？（野球史研究家森岡 浩）2026年の干支、「午」「馬」がつく名字で一番多いのは？2026年の新年を迎えた。21世紀になって四半世紀が過ぎ、自動車こそまだ空を飛んでいないものの、生成AIが普及し、ロ