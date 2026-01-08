8日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比20円安の5万1990円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1961.98円に対しては28.02円高。出来高は4615枚だった。 TOPIX先物期近は3511.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIX現物終値比0.16ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 51990 -204615 日経225mini