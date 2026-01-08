プロ野球・巨人のドラフト1位、鷺宮製作所の竹丸和幸投手が7日、川崎市にある読売ジャイアンツ寮に入りました。寮までの道のりで何か考えることはあったかと聞かれると、「遠いなと一番感じました」と口にした竹丸投手。鷺宮製作所のグラウンドがある狭山市からは新宿を経由して、京王線に乗ることにしたそうですが、新宿である“トラップ”にはまってしまったそうです。「京王線と京王新線で間違えて・・・」新宿での京王線と京王