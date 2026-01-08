北海道内の高校生たちが、性や健康に関する正しい知識を広める取り組みを検討し、鈴木知事に提言しました。鈴木知事と面会したのは、道のこども施策審議会こども部会の委員を務める高校生や大学生です。 性や健康に関する正しい知識「プレコンセプションケア」を広める取り組みをテーマに、検討した提言書を鈴木知事に手渡しました。（北海高校工藤宗一郎さん）「健康管理の重要性について幼少期から学ぶ機会を設けるこ