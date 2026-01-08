バレーボールの高校日本一を決める全日本バレーボール高等学校選手権が7日、大会3日目を迎え、男子は2回戦12試合が行われました。前回大会でともにベスト8入りを果たした川内商工(鹿児島)と近江(滋賀)が2回戦で激突。互いに譲らず終始拮抗した展開となりますが、川内商工が制し、2-1(25-23、22-25、25-20)で勝利を収め、3回戦進出を決めました。2022年の第74回大会で優勝した日本航空(山梨)は、佐賀学園(佐賀)に2セット連取(25-19